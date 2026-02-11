Париж готовится к сближению с Россией. Что задумал Макрон

Париж готовится к сближению с Россией. Что задумал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон активно критикует власти ЕС и США. По его словам, Европа трусливо вздохнула с облегчением после гренландского кризиса. Глава государства призывает Евросоюз выстроить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой и дать отпор президенту США Дональду Трампу, мечтающему о «расчленении» евросообщества. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что за словами Макрона скрываются корыстные мотивы. Почему глава Франции «переобулся» и решил наладить диалог с РФ — в материале NEWS.ru.

Почему Макрон критикует руководство ЕС и США

В последние недели риторика Макрона в отношении западных стран существенно обострилась. 11 февраля издание Politico сообщило, что французский лидер заявил о трусости Евросоюза.

«Когда мы преодолели худшую стадию [гренландского] кризиса, [Европа] трусливо вздохнула с облегчением», — сказал Макрон.

По его словам, Вашингтон пытался запугать ЕС, но внезапно отступил. Хотя в Европе многие считают, что кризис миновал, лидерам Союза не стоит переставать думать о возможных угрозах ни на секунду, отметил глава Пятой республики.

Ранее Макрон раскритиковал политику Дональда Трампа, назвав ее антиевропейской. По мнению Макрона, республиканец проявляет презрение к ЕС и хочет разделить его на отдельные части. Чтобы этого избежать, полагает французский лидер, Европе необходимо задуматься о создании новой архитектуры безопасности, которую придется выстраивать вместе с Россией.

Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Макрон лихорадочно ищет способы остаться в политической повестке. В 2027 году во Франции пройдут президентские выборы, в которых он не сможет принять участие. Вероятно, глава республики надеется получить высокий пост в структурах ЕС, поэтому проявляет необычайную активность, допустил эксперт.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Еще один момент — руководство Евросоюза и отдельные европейские лидеры пытаются доказать Трампу, а также всему миру свою политическую субъектность, хотят показать, что они — не пустое место», — заметил политолог.

По мнению Мухина, по этой причине ЕС заключает торговые соглашения со странами Латинской Америки, пытается отстоять Гренландию и нарастить возможности собственного военно-промышленного комплекса.

Как изменилось отношение Макрона к России

В начале февраля Москву посетил советник президента Франции Эммануэль Бонн для встречи с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По данным Bloomberg, он хотел убедить РФ в необходимости участия Европы в принятии решений по безопасности на континенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтвердил информацию о возобновлении технических контактов с Парижем. При желании и необходимости они могут перерасти в диалог на высшем уровне, подчеркнул представитель Кремля.

«Пока индикаций о том, что это желание есть, мы не получали. Хотя мы обратили внимание на заявление президента Макрона о необходимости установления отношений с Россией», — сказал Песков.

Мухин подчеркнул, что президент Франции пытается использовать свою «фишку» — возможность лично поговорить с Владимиром Путиным — в качестве рычага давления на Трампа. Но говорить о готовности Парижа учитывать интересы Москвы пока преждевременно, добавил эксперт.

«Слова об архитектуре безопасности — это банальная попытка повлиять на Трампа. Дескать, не будешь нас поддерживать — мы договоримся с русскими», — пояснил аналитик.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Старший научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров напомнил NEWS.ru, что когда-то Париж входил в военно-политические союзы с Россией, например, в годы Первой мировой войны. Но ни при Макроне, ни при следующем президенте этого не случится, подчеркнул эксперт.

«Он и другие лидеры ЕС кричат о российской угрозе, чтобы оправдать снижение уровня жизни населения и рост расходов на ВПК. И Франция, и Европа в целом стоят на позиции, что Россия — враг. Эта точка зрения не меняется, а значит, урегулирование пока невозможно», — добавил собеседник.

Какое будущее ждет Макрона

Несмотря на попытки французского президента закрепиться на европейской политической арене, после окончания каденции ему будет сложно продолжить карьеру, сказал NEWS.ru политолог Борис Межуев.

«За Макроном тянется крайне негативный шлейф, связанный с личной жизнью и, как говорят, нестандартной ориентацией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)», — объяснил эксперт.

Кроме того, у главы Франции нет собственной политической партии, которая могла бы показать достойные результаты на выборах в Европарламент в 2029 году и гарантировать ему место в «брюссельском обкоме», заметил Межуев. Тем не менее до этого Макрон демонстрировал неплохую политическую выживаемость — снести его не помогли ни акции «желтых жилетов», ни бюджетный кризис, ни скандалы вокруг супруги Брижит.

Эммануэль и Брижит Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог допустил, что у французского лидера появится шанс занять свое место в Брюсселе, если его снова поддержат глобалистские элиты. Когда-то они уже сделали из скромного служащего министерства экономики главу министерства финансов, а затем и президента.

«Не удивлюсь, если в руководстве ЕС кто-то в 2027 году досрочно сложит полномочия и на его место сядет Макрон», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье

«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине