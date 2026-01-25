Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Мой тайный рецепт: творог, кефир и щепотка секрета. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными

Фото: D-NEWS.ru
Мой тайный рецепт: творог, сода и кефир. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного полдника.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой снаружи и воздушные, тающие во рту внутри творожные лепешки, по текстуре напоминающие нежные сырные оладушки.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, сахар по вкусу (1–2 ст. л.), растительное масло для жарки. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, кефир, соль и сахар, перемешайте. Всыпьте муку и соду, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Дайте ему постоять 10 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Набирайте тесто ложкой, выкладывайте на сковороду, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты под крышкой до золотистой корочки, затем переверните и жарьте еще 2–3 минуты. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

