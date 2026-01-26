Обжарьте грибы с луком и сверните в лаваш: золотистые конвертики на завтрак — ароматные и сочные

Обжарьте грибы с луком и сверните в лаваш: золотистые конвертики на завтрак — ароматные и сочные. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или быстрого ужина. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, подрумяненный лаваш снаружи и ароматная, сочная, пряная начинка из обжаренных грибов с луком внутри.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа лаваша, 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2–3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки, зелень для подачи. Грибы и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до румяности и выпаривания жидкости. Посолите, поперчите, добавьте сметану, перемешайте и остудите. Лаваш разрежьте на квадраты. На середину каждого выложите начинку, заверните конвертиком, подгибая края. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета или запеките в духовке 10 минут при 200 °C. Подавайте горячими, посыпав зеленью.

