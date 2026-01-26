Смешиваю творог с ванилью и яйцом — жарю как оладьи. Через 15 минут — сладкие творожные лепешки, лучше булочек

Смешиваю творог с ванилью и яйцом — жарю как оладьи. Через 15 минут — сладкие творожные лепешки, лучше булочек. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, полдника или легкого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с аппетитной хрустящей корочкой и нежные, сочные, тающие во рту лепешки с тонким ароматом ванили.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 3-4 ст. л. муки, 1 щепотка соли, ванилин или ванильный сахар по вкусу, растительное масло для жарки. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из теста небольшие лепешки толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте лепешки на небольшом огне. Подавайте со сметаной и медом.

