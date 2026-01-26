Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Творожные булочки готовятся влет: пачка творога и чуть масла — вкуснятина с корицей

Эти нежные творожные булочки с ароматной корицей исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Мягкие внутри, с легкой сладкой корочкой снаружи, они готовятся из самых простых продуктов и идеально подходят к чаю, кофе или стакану молока. Отличный вариант быстрой домашней выпечки без лишних хлопот.

Ингредиенты: творог — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — 70 г в тесто и 50 г для посыпки, растительное масло — 60 мл, мука — 220 г, разрыхлитель — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., соль — щепотка.

Творог разомните с яйцом, сахаром и солью до однородной массы. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Постепенно подсыпайте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, не липкое тесто. Отдельно соедините сахар с корицей. Из теста сформируйте небольшие булочки, обваляйте их в сахарно-коричной смеси и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — именно в таком виде творожные булочки особенно нежные и ароматные. Совет: для более румяной и хрустящей корочки перед выпечкой смажьте булочки взбитым яйцом.

Ранее мы делились рецептом большого драника с яичной начинкой. Хрустящий снаружи, нежный внутри.

