Драники теперь не жарю, делаю один большой и с яичной начинкой: хрустящий снаружи, нежный внутри

Этот сытный вариант драника легко заменит полноценный завтрак или быстрый ужин. Золотистая картофельная лепёшка приятно хрустит, а сочная яичная начинка с огурцами делает блюдо особенно вкусным и домашним. Готовится просто и не требует сложных ингредиентов.

Ингредиенты: картофель — 3 крупных шт., мука — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., растительное масло — для жарки. Для начинки: варёные яйца — 3 шт., солёные огурцы — 2 шт., зелёный лук — пучок, майонез — 2 ст. л.

Приготовление: картофель натрите на крупной тёрке и хорошо отожмите лишний сок. Добавьте муку, яйцо и соль, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите картофельную массу в виде одной большой лепёшки и жарьте под крышкой около 7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Для начинки мелко нарежьте яйца, солёные огурцы и зелёный лук, смешайте с майонезом. Выложите начинку на готовый драник и подавайте сразу, пока он горячий. Особенно вкусно подавать со сметаной и свежим укропом.

