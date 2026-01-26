Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 04:47

Шоколадный рулет с соленой карамелью: нежнейший бисквит и крем из сливок. Домашний десерт, который затмит заказной торт!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет — мастерски исполненный дуэт. Воздушный пористый шоколадный бисквит встречается с бархатным творожно-сливочным кремом, а его сладость взрывается пикантными нотками соленой карамели и хрустом орехов. Абсолютная гармония в каждом срезе.

Яйца (6 шт.) разделяю на белки и желтки. Желтки взбиваю с 60 г сахара до светлой пышной массы. Белки взбиваю в чистую сухую пену, затем, не прекращая взбивать, постепенно добавляю оставшиеся 60 г сахара. Взбиваю до устойчивых пиков.

Желтковую массу аккуратно, лопаткой, ввожу во взбитые белки. Просеиваю сверху 100 г муки, 3 ст. л. какао, 5 г разрыхлителя и 20 г кукурузного крахмала. Добавляю 20 мл растительного масла. Очень осторожно и плавно все смешиваю лопаткой движениями снизу вверх.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю в тонкий прямоугольный пласт. Выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 6–7 минут. Бисквит должен быть готов, но оставаться мягким.

Достаю противень. Накрываю горячий бисквит чистым листом пергамента и аккуратно, но быстро, пока он теплый, сворачиваю в рулет вместе с бумагой. Оставляю остывать в свернутом виде.

Для крема холодные сливки (400 мл, 33%) взбиваю с 80 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Отдельно взбиваю 300 г творожного сыра. Затем аккуратно соединяю обе массы лопаткой.

Остывший бисквит разворачиваю. Смазываю всю поверхность кремом. Сверху по центру выкладываю полоску готовой соленой карамели и посыпаю измельченными орехами (пекан, фундук). С помощью пергамента снова аккуратно сворачиваю в плотный рулет.

Убираю в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украшаю остатками крема, карамелью, орехами или тертым шоколадом.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
Общество
Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой
На Масленицу всех балую шоколадными блинами: хоть на завтрак, хоть на десерт — невозможно отказаться
Общество
На Масленицу всех балую шоколадными блинами: хоть на завтрак, хоть на десерт — невозможно отказаться
Прощай, «Тирамису»! Торт «Амаретто-персик»: пропитанные ликером коржи и кусочки консервированных персиков в нежном креме
Общество
Прощай, «Тирамису»! Торт «Амаретто-персик»: пропитанные ликером коржи и кусочки консервированных персиков в нежном креме
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Общество
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Обалденная начинка для лаваша без шпрот и без крабовых палочек: кручу рулеты только так
Общество
Обалденная начинка для лаваша без шпрот и без крабовых палочек: кручу рулеты только так
еда
рецепты
десерты
рулеты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты предложили перенести изменения в правила поступления в вузы
Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах
«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт
Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани
Почему снится дождь: секреты подсознания раскрыты
Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января
МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани
Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания
Частный самолет разбился при взлете в США
Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам
Стоимость золота достигла исторического максимума
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января
К чему снится один и тот же человек: тайны подсознания
Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.