Стало известно о бегстве фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО

Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево скрылись после первых задержаний в 2024 году, заявил в беседе с РИА Новости источник. По его словам, злоумышленники сбежали сразу после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.

Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, — подчеркнул собеседник агентства.

По данным следствия, банда специально выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт. Большинство эпизодов касались завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки многократно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. Всего по делу арестовано 40 человек, сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

