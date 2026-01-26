Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:21

Стало известно о бегстве фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО

Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево скрылись

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево скрылись после первых задержаний в 2024 году, заявил в беседе с РИА Новости источник. По его словам, злоумышленники сбежали сразу после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.

Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов, — подчеркнул собеседник агентства.

По данным следствия, банда специально выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт. Большинство эпизодов касались завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки многократно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. Всего по делу арестовано 40 человек, сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошеннических звонков под видом службы доставки из магазинов. Злоумышленники пытаются выманить у граждан коды подтверждения, которые приходят в СМС-сообщениях. При этом все уточняющие вопросы о стоимости и составе заказа аферисты игнорируют.

хищения
деньги
СВО
бойцы
уголовные дела
Шереметьево
