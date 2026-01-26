«Разъедает эмаль»: стоматолог ответила, как пить соки и не навредить зубам

Для сохранения здоровья зубов перед употреблением натуральных соков рекомендуется предварительно разбавлять их водой, заявила NEWS.ru стоматолог, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева. По ее словам, сладкие напитки способны повреждать эмаль и вызывать кариес.

Если брать все сладкие напитки, то в чистом виде их пить нельзя. Даже натуральные соки, к примеру апельсиновые и гранатовые, надо разбавлять водой. Они оказывают влияние на эмаль зубов, постепенно разъедают ее, и очень быстро образовывается кариес. Когда он начинает прогрессировать, то это уходит в более глубокие слои эмали, доходя до дентина. Для того чтобы этого не было, если вы любитель энергетиков и сладких напитков, надо обязательно потом хотя бы прополоскать рот обычной водой, — предупредила Балакирева.

Ранее главный врач одной из коммерческих клиник Шамиль Омаров предупредил об опасности отказа от лечения молочных зубов. По его словам, кариес может повредить зачатки будущих зубов, а их преждевременное удаление может вызвать проблемы с прикусом.