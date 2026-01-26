Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:15

«Разъедает эмаль»: стоматолог ответила, как пить соки и не навредить зубам

Стоматолог Балакирева: даже натуральные соки следует разбавлять водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для сохранения здоровья зубов перед употреблением натуральных соков рекомендуется предварительно разбавлять их водой, заявила NEWS.ru стоматолог, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева. По ее словам, сладкие напитки способны повреждать эмаль и вызывать кариес.

Если брать все сладкие напитки, то в чистом виде их пить нельзя. Даже натуральные соки, к примеру апельсиновые и гранатовые, надо разбавлять водой. Они оказывают влияние на эмаль зубов, постепенно разъедают ее, и очень быстро образовывается кариес. Когда он начинает прогрессировать, то это уходит в более глубокие слои эмали, доходя до дентина. Для того чтобы этого не было, если вы любитель энергетиков и сладких напитков, надо обязательно потом хотя бы прополоскать рот обычной водой, — предупредила Балакирева.

Ранее главный врач одной из коммерческих клиник Шамиль Омаров предупредил об опасности отказа от лечения молочных зубов. По его словам, кариес может повредить зачатки будущих зубов, а их преждевременное удаление может вызвать проблемы с прикусом.

