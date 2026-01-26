Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:24

Продажи российского аналога «Оземпика» резко выросли втрое

ЦРПТ: продажи российского аналога «Оземпика» выросли втрое в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продажи российских аналогов препарата «Оземпик» в 2025 году увеличились почти втрое, передает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Специалисты отметили, что объем продаж составил 6,1 млн упаковок, а выручка — до 35,2 млрд рублей.

Как подчеркнули в ЦРПТ, увеличение продаж объясняется ростом объемов производства. В прошлом году фармацевтические компании РФ выпустили 11,7 млн упаковок «Оземпика», что в 10 раз превышает совокупный объем импорта лекарств с международным непатентованным наименованием.

Ранее выяснилось, что российский экспорт медикаментов в ЕС в январе — ноябре 2025 года составил более €30 млн (2,7 млрд рублей). Таким образом, Москва достигла рекордных значений с 2020 года. По информации Евростата, поставки лекарств из России нарастили в Швеции, Словении и Венгрии. При этом Германия уменьшила импорт вдвое, а Испания — почти вчетверо.

До этого научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что новый препарат для лечения рака лучше своих предшественников. По его словам, за счет альфа-излучения он точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы.

