«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg Посол Кузнецов: доказательств вины РФ в повреждении кабеля в Финском заливе нет

Ситуация вокруг повреждения подводного кабеля в Финском заливе не имеет доказательной базы в отношении российских моряков, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя инцидент с судном Fitburg. Дипломат отметил, что финская сторона продолжает расследование, однако конкретных улик против россиян не предъявлено.

Судно Fitburg, на борту которого находились восемь граждан России, было задержано финскими властями 31 декабря 2025 года. 12 января арест с корабля сняли, и он покинул территорию Финляндии. Тем не менее трое членов экипажа — капитан и два его помощника — до сих пор остаются в стране и не могут ее покинуть из-за наложенных ограничений.

Финские власти продолжают расследование инцидента <…> Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений «виновности» россиян в произошедшем не существует, — подчеркнул Кузнецов.

Посол также обратил внимание на юридический аспект дела. По его словам, место повреждения кабеля находится за пределами территориальных вод Финляндии — в международных водах Балтийского моря. В связи с этим российская сторона настаивает на том, что разбирательство должно вестись исключительно в рамках Конвенции ООН по морскому праву, а не по внутренним финским законам.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала заявление, в котором обвинила Россию в якобы повреждении подводных кабелей в Балтийском море. При этом дипломат не привела никаких конкретных доказательств. Она заявила, что критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа.