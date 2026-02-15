Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 21:25

«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg

Посол Кузнецов: доказательств вины РФ в повреждении кабеля в Финском заливе нет

Судно Fitburg Судно Fitburg Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация вокруг повреждения подводного кабеля в Финском заливе не имеет доказательной базы в отношении российских моряков, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя инцидент с судном Fitburg. Дипломат отметил, что финская сторона продолжает расследование, однако конкретных улик против россиян не предъявлено.

Судно Fitburg, на борту которого находились восемь граждан России, было задержано финскими властями 31 декабря 2025 года. 12 января арест с корабля сняли, и он покинул территорию Финляндии. Тем не менее трое членов экипажа — капитан и два его помощника — до сих пор остаются в стране и не могут ее покинуть из-за наложенных ограничений.

Финские власти продолжают расследование инцидента <…> Насколько можно судить по известным обстоятельствам дела, никаких конкретных подтверждений «виновности» россиян в произошедшем не существует, — подчеркнул Кузнецов.

Посол также обратил внимание на юридический аспект дела. По его словам, место повреждения кабеля находится за пределами территориальных вод Финляндии — в международных водах Балтийского моря. В связи с этим российская сторона настаивает на том, что разбирательство должно вестись исключительно в рамках Конвенции ООН по морскому праву, а не по внутренним финским законам.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала заявление, в котором обвинила Россию в якобы повреждении подводных кабелей в Балтийском море. При этом дипломат не привела никаких конкретных доказательств. Она заявила, что критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа.

Россия
Финляндия
задержания
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ
Очевидцы сообщили о серии «басовитых» взрывов в Тульской области
«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg
ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.