Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине

Фицо: Запад боится признать, что ошибся с продолжением конфликта на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе. По словам Фицо, которые передает агентство TASR, политики думали, что поддержка Киева, санкции и кредиты ослабят Россию, однако стратегия не сработала.

Некоторым государствам-членам очень тяжело сказать: мы ошиблись с [конфликтом] на Украине. Ведь стратегия была понятной. <...> Сейчас мы все знаем, что эта стратегия не работает, но у стран, которые эту стратегию с самого начала поддерживали, нет смелости сказать: хватит, — сказал Фицо.

Премьер подчеркнул, что западные политики, в первую очередь европейские, помешали заключению стамбульского соглашения, которое могло остановить конфликт.

Ранее Фицо заявил, что Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение украинского конфликта. В начале января политик заверял, что пока он занимает пост главы правительства, словацкие военнослужащие не будут направлены на Украину.

