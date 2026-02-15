Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 19:50

«Готовы максимально»: Фицо сделал заявление по конфликту на Украине

Фицо заявил о готовности Словакии поддержать мирные инициативы по Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение украинского конфликта, заявил в эфире TASR премьер республики Роберт Фицо по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе. В начале января политик заверял, что пока он занимает пост главы правительства, словацкие военнослужащие не будут направлены на Украину.

Если Словакия может посодействовать каким угодно мирным инициативам, которые приведут к завершению этого конфликта, то мы готовы максимально, — сказал он.

Фицо также выразил мнение, что помощь ЕС не укрепляют позиции Украины, а лишь способствуют затягиванию конфликта и увеличению числа жертв на фронте. Кроме того, премьер заявлял, что Братислава намерена предоставлять Киеву только гуманитарную помощь.

Ранее Фицо поручил главе МИД республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Глава правительства подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой. До этого вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар подтвердил, что Словакия не оказывает военную помощь Украине.

Словакия
Украина
Роберт Фицо
Марко Рубио
