15 февраля 2026 в 21:58

«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию

Фицо обвинил Украину в шантаже Венгрии из-за ее позиции по членству Киева в ЕС

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе заявил в эфире новостного агентства TASR, что остановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» является политическим шантажом в адрес Будапешта. Причиной он назвал нежелание Венгрии поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

По словам Фицо, технические неполадки на украинском участке нефтепровода уже должны были быть устранены, однако поставки так и не возобновились. Политик считает, что Киев использует энергоресурс как инструмент шантажа.

Опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти, — заявил Фицо.

Премьер отметил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, зависящий от российской нефти, принадлежит венгерской компании MOL. Таким образом, проблемы Венгрии с поставками автоматически создают риски для словацкой энергетики. Несмотря на приостановку транзита, завод пока работает без сбоев.

Ранее Фицо указал, что Словакия максимально поддерживает и готова содействовать инициативам, которые направлены на завершение украинского конфликта. В начале января политик заверял, что пока он занимает пост главы правительства, словацкие военнослужащие не будут направлены на Украину.

Украина
Роберт Фицо
Венгрия
Словакия
