15 февраля 2026 в 21:42

Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая

NYT: Китай увеличил число подземных бункеров и форсирует ядерную программу

Атомно-ракетные войска Китая Атомно-ракетные войска Китая Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press
КНР ускоренными темпами наращивает свой ядерный арсенал, пришли к выводу опрошенные газетой The New York Times эксперты на основе спутниковых снимков атомных объектов страны. По данным издания, активная фаза работ на стратегических объектах началась примерно в 2019 году.

На снимках в долине Цзытун (провинция Сычуань) видно строительство новых бункеров и укреплений. Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что эти сооружения могут использоваться для испытания взрывчатых веществ, хотя точные цели модернизации остаются неясными.

Еще один объект в долине Пиндун, где, по мнению специалистов, производятся плутониевые сердечники для боеголовок, также преобразился. Там появились новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла.

Мы не знаем, сколько боеголовок было произведено, но видим расширение завода, — сказал физик Хуэй Чжан, отметив, что спутниковые снимки дают ограниченную информацию.

Эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз, участвовавший в анализе снимков, сравнил каждый ядерный объект Китая с фрагментом мозаики. По его словам, если взглянуть на картину целиком, становится очевидным стремительное наращивание ядерного потенциала, которое ускорилось с 2019 года.

Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с инициативой о совместной работе по снижению рисков начала третьей мировой войны. Свое заявление он сделал, комментируя результаты опроса аналитической компании Public First. Они свидетельствуют о пессимистических настроениях среди жителей ведущих западных держав.

Китай
ядерное оружие
заводы
эксперты
