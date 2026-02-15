Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая

КНР ускоренными темпами наращивает свой ядерный арсенал, пришли к выводу опрошенные газетой The New York Times эксперты на основе спутниковых снимков атомных объектов страны. По данным издания, активная фаза работ на стратегических объектах началась примерно в 2019 году.

На снимках в долине Цзытун (провинция Сычуань) видно строительство новых бункеров и укреплений. Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что эти сооружения могут использоваться для испытания взрывчатых веществ, хотя точные цели модернизации остаются неясными.

Еще один объект в долине Пиндун, где, по мнению специалистов, производятся плутониевые сердечники для боеголовок, также преобразился. Там появились новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла.

Мы не знаем, сколько боеголовок было произведено, но видим расширение завода, — сказал физик Хуэй Чжан, отметив, что спутниковые снимки дают ограниченную информацию.

Эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз, участвовавший в анализе снимков, сравнил каждый ядерный объект Китая с фрагментом мозаики. По его словам, если взглянуть на картину целиком, становится очевидным стремительное наращивание ядерного потенциала, которое ускорилось с 2019 года.

