Черенки быстрее укореняются и не гниют — домашний стимулятор с алоэ: простой способ для комнатных растений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие садоводы сталкиваются с проблемой: черенки комнатных и декоративных растений часто загнивают или увядают, не успев пустить корни. Простое и доступное решение — использовать лист алоэ как природный стимулятор. Мякоть листа стимулирует образование корней и защищает срез от микробов, благодаря витаминам, ферментам и антисептическим компонентам.

Выберите крепкий побег 10–15 см, удалите нижние листья и погрузите срез в мякоть алоэ на 2 см. Заверните побег так, чтобы лист плотно обхватывал основание, посадите в дренированный субстрат из торфа и перлита, накройте прозрачным пакетом и держите в месте с рассеянным светом. Через 3–4 недели появятся первые корни. Этот метод особенно эффективен для суккулентов, декоративных кустарников и комнатных растений: он мягко защищает черенок, снижает риск загнивания и не требует химических препаратов, сохраняя растения здоровыми и крепкими.

Ранее сообщалось, что каждую весну замечаю одно и то же: перец многие боятся сеять, считая его слишком капризным. На деле большая часть проблем возникает из-за устаревших мифов, которые давно пора забыть. Если знать несколько простых правил, рассада вырастает крепкой и без лишнего стресса.

