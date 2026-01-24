Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:36

Слойки-перевертыши с яблоками: простой десерт, который всегда удается, — всего 4 ингредиента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти слойки я готовлю, когда хочется красивый десерт без лишней возни. Делается все очень просто, а выглядит так, будто старалась полдня. Секрет в том, что яблоки сначала запекаются под тестом, а потом слойки переворачиваются — и сверху оказываются румяные, карамельные дольки. Чай с такими слойками разлетается моментально.

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 упаковка, яблоки — 2–3 шт. (кисло-сладкие), мед — 3–4 ст. л., корица — по вкусу, яичный желток — для смазывания, сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю: яблоки нарезаю тонкими дольками. На противень с пергаментом выкладываю небольшие «лужицы» меда, на каждую раскладываю кучку яблочных долек и посыпаю корицей. Слоеное тесто слегка раскатываю и нарезаю на квадраты по количеству порций. Каждый квадрат кладу поверх яблок и слегка прижимаю по краям, чтобы тесто прилегало, но не прижимало начинку полностью. Сверху делаю пару проколов вилкой и смазываю желтком. Выпекаю при 200 °C около 20 минут, до румяного цвета. Готовые слойки обязательно переворачиваю — и тогда на каждом квадратике теста сверху оказываются красивые карамелизированные яблоки. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой и подаю теплыми.

Ранее мы делились рецептом десерта. Нужно взять всего по 50 г масла и какао. Печем пирог на сковороде за 20 минут.

Проверено редакцией
десерты
тесто
яблоки
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
