Путин присоединится к мероприятиям в честь снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава государства будет работать в Санкт-Петербурге ближайшие два дня — 26 и 27 января, передает РИА Новости.

Также российский лидер проведет рабочие встречи с губернаторами Северной столицы и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко. Кроме того, Путин встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом.

Отмечается, что президент ежегодно участвует в памятных мероприятиях, приуроченных к этой дате. Так, в 2025 году он возложил цветы к «Рубежному камню» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и встретился с ветеранами, которым были вручены юбилейные медали.

Ранее Песков заявил, что продолжение трехсторонних контактов между Россией, Украиной и США запланировано на следующую неделю. Однако, по его словам, точной даты пока нет. По мнению представителя Кремля, рассчитывать на высокую результативность встреч по урегулированию украинского конфликта не стоит, поскольку предстоит еще много работы.