26 января 2026 в 11:27

Гренландцы набивают морозилки мясом тюленей на случай конфликта с США

Фото: Johan Nilsson/TT/Global Look Press
Гренландцы набивают свои морозильники мясом оленей и тюленей, а также рыбой на случай конфликта с США, сообщает Reuters. По информации агентства, хотя власти встревожены притязаниями американского лидера Дональда Трампа на остров, большинство местных жителей сохраняют спокойствие.

Reuters приводит в пример 73-летнего Каалеерака Рингстеда из поселения Каписиллит, расположенного в 75 км от столицы Нуука. Его морозильные камеры забиты мясом оленя и тюленя, палтусом, треской и красной рыбой. Для него и многих других гренландцев такие запасы представляют собой часть традиционного уклада жизни.

Мне не страшно. Здесь у меня еды больше чем на год, — отмечает он.

Сам Рингстед больше не охотится из-за проблем со здоровьем, но его родные и друзья регулярно привозят ему рыбу и мясо из Нуука. Дело в том, что цепочки поставок в отдаленных районах Гренландии подвержены резким изменениям погоды, а продуктовый магазин в его поселении пополняет ассортимент всего раз в неделю. Это делает запасы не прихотью, а жизненной необходимостью.

В свою очередь дома у 50-летнего Аслака Вильгельма Йенсена из Нуука стоят три морозильных камеры, полные рыбы и мяса. Он заявил, что продовольственная безопасность на фоне заявлений Трампа его совсем не беспокоит. За день до разговора с журналистами он добыл 900 кг трески.

Рыба здесь повсюду, тюлени прямо там, район кишит оленями. Ты не боишься умереть с голоду, если кто-то придет и захватит твою землю. Мы не из тех людей, кто впадает в полную панику, услышав, что в мире что-то происходит. Мы, гренландцы, расслабляемся, когда у нас есть еда на столе. Мы живем с животными как соседи, — отметил он.

Ранее стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

