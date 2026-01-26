Февральская «жара»: мокрый снег, оттепель — какая будет погода в конце зимы

По прогнозам синоптиков, погода в феврале еще не раз удивит россиян. С одной стороны, долгожданная весна все ближе, с другой — в последний зимний месяц ожидаются морозы и снегопады. К чему готовиться, когда наступит потепление — в материале NEWS.ru.

Какие погодные аномалии ожидаются в феврале

Главной особенностью февраля, вероятно, станут экстремальные температурные качели, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, в одних регионах в дневное время температура начнет уходить в плюс, а ночью будет опускаться до отрицательных отметок. В других неожиданно придут затяжные оттепели с дождем.

«Главная опасность таких явлений заключается в том, что подобные перепады, как правило, приводят к гололеду, сосулькам и „каше“ на проезжей части. Можно прогнозировать, что коммунальные службы не смогут должным образом отреагировать на резкие перепады», — предположил Сергеев.

По словам специалиста, вместо привычного сухого снега россиян ожидают частые смешанные осадки — снег с дождем, мокрый снег и моросящие дожди на фоне отрицательной температуры. «В итоге во многих регионах асфальт превратится в настоящий каток. Плюс ко всему добавятся густые туманы», — отметил Сергеев.

Ранее синоптики прогнозировали, что главной особенностью зимы 2025–2026 года станут температурные качели и периоды аномально теплой погоды. Оба этих фактора отрицательно влияют на способность организма сопротивляться болезням и способствуют ежегодным эпидемиям простудных заболеваний.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах ждать неприятных погодных сюрпризов

По прогнозу синоптика Михаила Семенова, нетипичное для февраля потепление придет на европейскую территорию страны. «Согласно имеющимся моделям, именно там можно ожидать рекордных оттепелей: в дневные часы столбики термометров будут показывать плюс. Однако череда оттепелей будет сменяться внезапными похолоданиями», — рассказал NEWS.ru Семенов.

По его словам, противоречивая погодная картина будет наблюдаться в регионах Поволжья, на Урале и в Сибири. «В отдельных областях можно ждать температурных рекордов как по теплу, так и по холоду. Совокупность всех этих факторов позволяет нам говорить о том, что февраль наверняка станет одним из самых странных в XXI веке», — считает собеседник NEWS.ru.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, некоторые регионы России ждет «зимняя жара».

Февраль будет «жарким» и в Москве: почти все модели показывают положительную аномалию температуры воздуха.

«Холодный январь подготовит атмосферу к передаче эстафеты более теплому и снежному февралю, который в Центральной России окажется на градус выше нормы (количество осадков будет соответствовать норме). На юге будет на 2–3 градуса теплее положенного, на северо-западе — около нормы», — подчеркнул синоптик Евгений Тишковец.

Какую погоду ждать в феврале в Москве

В феврале температурный фон в столице в целом окажется стабильным, отметил Сергеев. По его словам, столбики термометров будут колебаться в интервале от 3 до 7 градусов ниже нуля.

«Однако в конце календарной зимы в Москве ожидается немало осадков. По имеющимся прогнозам, столицу буквально засыплет снегом — его будет вдвое больше февральской нормы», — пояснил Сергеев. На фоне обильных снегопадов ожидается потепление.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильная оттепель может прийти в столицу в конце февраля, вероятно, она ознаменует собой начало весны, подчеркнули метеорологи.

В начале месяца ожидаются морозы до минус 18 градусов, заявил синоптик Александр Ильин. Сильные холода вернутся в столицу 2 февраля, после кратковременного потепления 28 и 29 января, сказал он.

«Дальнейший прогноз погоды делать затруднительно ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям. Перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток», — отметил Ильин.

Какая будет погода в феврале в Петербурге

Согласно прогнозам различных метеосервисов, февраль в Северной столице окажется достаточно мягким. Как ожидается, температура воздуха будет находиться в диапазоне от 3 до 8 градусов ниже нуля. При этом возможны кратковременные оттепели.

По прогнозам синоптиков, в середине месяца в город на Неве придут крепкие морозы. Однако они задержатся на пару дней.

Семенов сообщил, что погода в конце последнего зимнего месяца окажется переменчивой — ожидаются морозные ночи и дни с плюсовой температурой воздуха.

