Более 10 человек погибли при стрельбе во время футбольного матча в Мексике

Не менее 11 человек погибли, 12 пострадали при стрельбе во время матча в Мексике

Не менее 11 человек погибли, 12 пострадали при стрельбе во время футбольного матча в Мексике, сообщило издание Jornada. Преступники скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел в городе Саламанке. Во время игры к стадиону приехали две машины, из нее вышли четверо мужчин с оружием в руках. Издание отметило, что выстрелы были настолько громкими, что их было слышно на расстоянии 15 км от стадиона. Правоохранители обнаружили на месте происшествия более 100 гильз.

Ранее сообщалось, что пять человек были ранены в результате стрельбы на пятом этаже в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен. Полиция уже задержала подозреваемых в инциденте.

До этого три человека погибли при стрельбе в австралийском городе Лейк Карджелиго. Еще один мужчина тяжело ранен, его доставили в больницу. Известно, что нападавший остается на свободе, полиция ведет его поиски.

