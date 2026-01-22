Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:24

Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Три человека погибли при стрельбе в австралийском городе Лейк Карджелиго, сообщил телеканал ABC. Еще один мужчина тяжело ранен, его доставили в больницу. Известно, что нападавший остается на свободе, полиция ведет его поиски.

Три человека погибли в результате стрельбы в городе Лейк Карджелиго, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик выстрелил в отца после того, как он отобрал у него игровую консоль Nintendo Switch и велел идти спать. Инцидент произошел в ночь на 13 января.

До этого сообщалось, что стрелявшим по разбушевавшимся в автобусе трем дебоширам в центре Москвы оказался 17-летний юноша. По информации источника, сразу после выстрелов хулиганы набросились на парня и жестко избили его. Юношу госпитализировали, расследование продолжается.

В Санкт-Петербурге ранее произошел инцидент со стрельбой в компьютерном клубе. Мужчина открыл огонь из пистолета после того, как не смог выиграть дополнительное время для игр. Испуганные сотрудники немедленно вызвали наряд частной охраны.

