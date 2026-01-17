Мальчик убил спящего отца выстрелом в голову из-за игровой приставки

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик выстрелил в отца после того, как он отобрал у него игровую консоль Nintendo Switch и велел идти спать, передает The Guardian. Инцидент произошел в ночь на 13 января. По предварительным данным, подросток разозлился, нашел ключ от сейфа в спальне родителей, достал оттуда пистолет, зарядил его и выстрелил спящему отцу в голову.

