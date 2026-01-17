Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:49

Мальчик убил спящего отца выстрелом в голову из-за игровой приставки

Guardian: 11-летний американец застрелил спящего отца из-за игровой приставки

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик выстрелил в отца после того, как он отобрал у него игровую консоль Nintendo Switch и велел идти спать, передает The Guardian. Инцидент произошел в ночь на 13 января. По предварительным данным, подросток разозлился, нашел ключ от сейфа в спальне родителей, достал оттуда пистолет, зарядил его и выстрелил спящему отцу в голову.

11-летний мальчик из Пенсильвании, предположительно, застрелил своего отца после того, как тот отобрал у него портативную игровую приставку Nintendo Switch. Мальчику предъявлено обвинение в убийстве после стрельбы, произошедшей 13 января в доме его семьи в районе Данканнон, — сказано в сообщении.

Ранее правоохранители Уфы задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike прямо в автомобильном прицепе на полном ходу. Уточнялось, что молодые люди на BMW организовали настоящую игровую студию, украсив прицеп яркой новогодней гирляндой. Также у них были кресло, монитор, наушники, системный блок и другие девайсы. По данным источника, полицейские вычислили юношей с помощью умных камер.

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
