Подросток из движения White Power поджигал авто евреев в Крыму Подросток признался в уничтожении авто евреев в Крыму на почве нацистских идей

В Крыму подросток на почве нацистских идей поджигал и расстреливал автомобили, которые принадлежали, по его мнению, евреям, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в ходе слушаний в Южном окружном военном суде несовершеннолетний признал вину. Он оказался участником National Socialism/White Power (NS/WP, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Установлено, что юноша вступил в запрещенную организацию в 2024 году в Симферополе. По версии следствия, подросток целенаправленно атаковал автомобили, которые, по его мнению, принадлежали евреям.

Первой машиной, которую он попытался уничтожить, оказался ВАЗ. Для того чтобы воплотить свой план в жизнь, он купил пусковое устройство ПУ-4 и патроны к нему. Он несколько раз выстрелил в авто, но ущерба не причинил, поскольку машина была без стекол.

Позднее обвиняемый попытался уничтожить машину Opel Calibra, владельцем которой так же считал еврея. Он слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина и использовал горючее для поджога автомобиля. После возбуждения уголовного дела подросток связался со своим куратором, запросив деньги на адвоката.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил подростка к пяти годам в воспитательной колонии за вступление в неонацистскую группировку National Socialism / White Power. Несовершеннолетний из Кузбасса поддерживал идеологию запрещенной организации и пропагандировал ее в Сети.