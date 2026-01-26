Составлен рейтинг самых распущенных стран мира Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых распущенных стран мира

Рейтинг самых распутных стран мира возглавили Австралия, Бразилия и Греция, сообщает издание Greek Reporter со ссылкой на исследование World Population Review. Аналитики оценивали ситуацию в 45 государствах по шести ключевым параметрам.

Так, международный индекс сексуальной распущенности высчитывался по следующим параметрам: среднее число сексуальных партнеров, возраст начала сексуальной жизни, легальность проституции, отношение в обществе к добрачным связям и уровень заболеваемости ЗППП.

Лидером рейтинга стала Австралия: ее жители в среднем начинают половую жизнь в 17,9 года и имеют около 13 партнеров. Следом идут Бразилия (в среднем девять партнеров) и Греция (в среднем 10,6 партнера). В десятку наиболее раскрепощенных стран также попали Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

