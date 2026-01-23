Семьи погибших в ДТП с участием туристического автобуса получат выплаты Власти Приморья выплатят семьям погибших в ДТП с автобусом по 300 тыс. рублей

Семьям погибших в аварии с туристическим автобусом в Приморье окажут материальную помощь. Выплата составит 300 тыс. рублей на каждую семью, сообщила первый вице-губернатор края Вера Щербина в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора семьям, где погибли люди, будет выделена материальная помощь — по 300 тыс. рублей. А там, где идет лечение, мы держим ситуацию на контроле, смотрим, в какой помощи нуждаются люди. Вся необходимая помощь оказывается, — указала она.

По словам вице-губернатора, одного из раненых доставили во Владивосток, где ему оказывают медицинскую помощь. ДТП с туристическим автобусом произошло в Хасанском районе Приморья, причины аварии и ее детали на данный момент уточняются.

Ранее сообщалось, что Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров). Пресс-служба регионального УМВД уточнила, что после трех суток следствие будет обращаться в суд по поводу избрания мужчине меры пресечения в виде ареста.