26 января 2026 в 09:47

Россиянка выиграла 2,8 млн рублей после вещего сна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Крыма, которая работает администратором в отеле, выиграла 2,8 млн рублей после вещего сна матери, купив лотерейный билет стоимостью всего 40 рублей, сообщила пресс-служба «Национальной Лотереи» РИА Новости. Победительница рассказала, что до победы она с семьей обсуждала планы по покупке квартиры.

Администратор в отеле Эльвина из Крыма выиграла в «Великолепной 8» более 2,8 млн рублей. Девушка выбрала пять случайных билетов в приложении «Национальная Лотерея» и выиграла заветную сумму, — сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее психолог-педагог из Свердловской области стала обладательницей крупного выигрыша в размере 333 млн 333 тыс. 333 рублей. Эта сумма была разыграна в новогоднем тираже «Русского лото». Женщина стала первым мультимиллионером в рамках розыгрыша «Новогодний миллиард — 2026», который официально обратился для получения своего выигрыша. В компании уточнили, что в настоящее время она находится в отпуске по уходу за своим двухлетним сыном.

До этого сообщалось, что большинство других победителей новогоднего тиража «Русского лото» еще не получили свои денежные призы. За первую неделю января свои выигрыши оформили всего 10 человек из 102, выигравших более 1 млн рублей.

