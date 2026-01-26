Упадок Евросоюза в экономической и политической сферах представляет собой следствие его чрезмерной увлеченности поддержкой Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор пояснил, что, выступая на стороне Киева, Брюссель фактически противостоит России. По словам Пушкова, разорвав все связи с Москвой, Европейский союз значительно утратил свое влияние на международной арене.

Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины. <...> Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется, — указал парламентарий.

До этого Пушков отмечал, что новая линия геополитического разлома между Западом и Востоком проходит через конфликтную ситуацию, связанную с Гренландией и Соединенными Штатами. Он отметил, что требования, которые Вашингтон предъявляет по данному вопросу, нельзя считать просто капризом американского президента Дональда Трампа.