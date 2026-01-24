Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными Москва, Петербург и Краснодар стали лидерами по заявкам на кредиты наличными

Москва, Санкт-Петербург и Краснодар вошли в топ-3 городов по количеству заявок на кредиты наличными, передает РБК Новосибирск со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни». Их доля составляет 25%, 12% и 7% соответственно.

Замыкают пятерку Екатеринбург и Новосибирск – по 6%. Наибольшие суммы кредита также запрашивают москвичи – в среднем 945 474 рубля. Далее следуют заемщики из Санкт-Петербурга (787 062 рубля) и Казани (738 532 рубля).

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года выдача кредитных карт в России заметно сократилась. В количественном выражении показатель снизился на 43%, в денежном — на 41%. При этом общий объем лимитов по кредитным картам, одобренных в 2025 году, снизился до показателей 2021 года и составил 1,69 трлн рублей.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что самозапрет на кредиты исключает возможность получения рассрочки от банка или МФО. По его словам, в данном случае договор можно будет заключить лишь напрямую с магазином без участия кредитных организаций.