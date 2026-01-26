Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:07

«Одни шестерки»: друг Рыманова заявил о проклятии гитаристов «Любэ»

Друг Юрия Рыманова рассказал о закономерности в смертях гитаристов группы «Любэ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Трагическая закономерность, связанная с гитаристами группы «Любэ», вновь подтвердилась после кончины певца Юрия Рыманова, заявил в беседе с aif.ru его знакомый Иван. Он напомнил, что бас-гитарист Александр Николаев погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года. Другого гитариста «Любэ», Николая Усанова, убили 19 апреля 2016-го.

Там странная закономерность. Александр Николаев погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, еще одного гитариста группы Николая Усанова убили, он умер 19 апреля 2016, и вот теперь Юрий Рыманов — 24 января 2026, одни шестерки, — подчеркнул собеседник издания.

Еще один приятель покойного, Александр Михайлов, рассказал, что ему досталась гитара, принадлежавшая Рыманову. Михайлов охарактеризовал музыканта как исключительно отзывчивого человека, назвав его «легендой жанра».

Рыманов, также известный по сотрудничеству с Владимиром Высоцким, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Его профессиональная карьера началась в 1977 году, когда он стал частью ансамбля «Шестеро молодых». Период с 1998 по 2008 год Рыманов провел в качестве гитариста «Любэ».

Любэ
музыканты
смерти
певцы
