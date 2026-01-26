Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:23

Названо место прощания с экс-гитаристом группы «Любэ»

Юрия Рыманова похоронят на Лайковском кладбище в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыканта, гитариста и певца Юрия Рыманова похоронят на Лайковском кладбище в Подмосковье 28 января, говорится в опубликованном сообщении в официальном сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с музыкантом состоится в 10:00 в Москве по адресу: улица Вучетича, дом 21, корпус 12.

После отпевания процессия проследует к месту захоронения: Лайковское кладбище (Московская область, Одинцовский городской округ, село Лайково), — говорится в сообщении.

Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области. Он выступал в составе ВИА «Шестеро молодых», работал гитаристом в группе «Любэ», участвовал в ВИА «Лейся, песня» и сотрудничал с Владимиром Высоцким. Музыкант ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Ранее знакомый музыкантов Иван отметил трагическую закономерность в судьбе гитаристов группы «Любэ»: бас-гитарист Александр Николаев погиб в 1996 году в автокатастрофе, а Николая Усанова убили в 2016 году. Друг Рыманова Александр Михайлов, получивший его гитару, охарактеризовал музыканта как отзывчивого человека и легенду жанра.

