25 января 2026 в 18:35

Беру картошку ломтиками, сыр и сливки — запекаю слоями. Сытная запеканка с хрустящей сырной сеточкой за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Беру картошку ломтиками, сыр и сливки — запекаю слоями. Сытная запеканка с хрустящей сырной сеточкой за 30 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая сырная корочка, под которой скрываются нежные, тающие во рту слои картофеля в душистом сливочном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 картофелин, 200 г твердого сыра, 250 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех, сливочное масло для формы. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте сливки с давленым чесноком, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте картофель слоями, слегка поливая каждый сливочным соусом и посыпая сыром. Последний слой должен быть из сыра. Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут в разогретой до 200 °C духовке. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10--15 минут до образования румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

