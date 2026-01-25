Шоколадная творожная запеканка с глазурью: тает во рту и готовится за считаные минуты

Нежная творожная запеканка с насыщенным шоколадным вкусом — идеальный вариант к чаю или кофе. Она получается воздушной, мягкой и совсем не приторной, а шоколадная глазурь делает десерт по-настоящему праздничным. Готовится просто и быстро, а результат радует всю семью.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 3 ст. л., какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 3 ст. л., ванилин — щепотка. Для глазури: черный шоколад — 50 г, сливки — 2 ст. л.

Приготовление: творог разомните с яйцами вилкой до однородной нежной массы. Добавьте муку, какао, сахар и ванилин, хорошо перемешайте до гладкого теста. Переложите массу в форму, смазанную маслом, и выпекайте при 180°C около 25 минут. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане или на слабом огне, постоянно помешивая. Готовую запеканку слегка остудите и щедро полейте теплой шоколадной глазурью перед подачей.

