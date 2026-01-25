Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:46

Шоколадная творожная запеканка с глазурью: тает во рту и готовится за считаные минуты

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нежная творожная запеканка с насыщенным шоколадным вкусом — идеальный вариант к чаю или кофе. Она получается воздушной, мягкой и совсем не приторной, а шоколадная глазурь делает десерт по-настоящему праздничным. Готовится просто и быстро, а результат радует всю семью.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 3 ст. л., какао-порошок — 2 ст. л., сахар — 3 ст. л., ванилин — щепотка. Для глазури: черный шоколад — 50 г, сливки — 2 ст. л.

Приготовление: творог разомните с яйцами вилкой до однородной нежной массы. Добавьте муку, какао, сахар и ванилин, хорошо перемешайте до гладкого теста. Переложите массу в форму, смазанную маслом, и выпекайте при 180°C около 25 минут. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане или на слабом огне, постоянно помешивая. Готовую запеканку слегка остудите и щедро полейте теплой шоколадной глазурью перед подачей.

Ранее мы делились рецептом из банки персиков и простого теста на молоке. Пирог-перевертыш — просто классный.

Проверено редакцией
Читайте также
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Общество
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
Общество
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово
Общество
Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
Общество
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так
Общество
В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так
творог
какао
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.