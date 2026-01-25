Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:00

Смешиваю кусочки курицы, ломтики картошки и специи — запекаю в горшочках. Душевное блюдо с дымком и румяным верхом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю кусочки курицы, ломтики картошки и специи — запекаю в горшочках. Душевное блюдо с дымком и румяным верхом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного ужина или встречи с друзьями. Получается обалденная вкуснятина: сверху — хрустящая, золотистая и ароматная корочка, а под ней — нежные, тающие во рту кусочки картофеля и сочной курицы в насыщенном сметанно-чесночном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 4–5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 200 г сметаны, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень. Курицу и картофель нарежьте кубиками, лук и морковь измельчите. Обжарьте лук и морковь до мягкости. В горшочки слоями выложите картофель, курицу и овощную зажарку. Приправьте специями. Смешайте сметану с давленым чесноком и 100 мл воды, залейте в горшочки. Посыпьте тертым сыром. Накройте крышками и запекайте 40 минут при 200°C, затем откройте и готовьте еще 15 минут до румяной корочки. Подавайте прямо в горшочках, посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!
Общество
Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!
На Масленицу всех балую шоколадными блинами: хоть на завтрак, хоть на десерт — невозможно отказаться
Общество
На Масленицу всех балую шоколадными блинами: хоть на завтрак, хоть на десерт — невозможно отказаться
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!
Общество
Картошка-бри: забываю про пюре! Отварной картофель запекаю до корочки и поливаю растопленным сыром. Бомба!
Чудо-гарнир: картошка с невероятной начинкой — простой и сытный ужин, который всегда выручит
Общество
Чудо-гарнир: картошка с невероятной начинкой — простой и сытный ужин, который всегда выручит
картофель
курица
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.