Смешиваю кусочки курицы, ломтики картошки и специи — запекаю в горшочках. Душевное блюдо с дымком и румяным верхом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного семейного ужина или встречи с друзьями. Получается обалденная вкуснятина: сверху — хрустящая, золотистая и ароматная корочка, а под ней — нежные, тающие во рту кусочки картофеля и сочной курицы в насыщенном сметанно-чесночном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 4–5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 200 г сметаны, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень. Курицу и картофель нарежьте кубиками, лук и морковь измельчите. Обжарьте лук и морковь до мягкости. В горшочки слоями выложите картофель, курицу и овощную зажарку. Приправьте специями. Смешайте сметану с давленым чесноком и 100 мл воды, залейте в горшочки. Посыпьте тертым сыром. Накройте крышками и запекайте 40 минут при 200°C, затем откройте и готовьте еще 15 минут до румяной корочки. Подавайте прямо в горшочках, посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.