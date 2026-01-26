Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:47

Ленивая ачма из лаваша: слоеный пирог без возни с тестом. Творог, сулугуни и хрустящая корочка. Объедение!

Настоящая ачма — это многослойный пирог из тонкого теста, на приготовление которого уходит полдня. «Ленивая» версия берет все лучшее от оригинала — слоистость, сочную творожно-сырную начинку, хрустящую корочку — но использует лаваш вместо теста, сокращая время до 5 минут на сборку.

Творог (500 г) перетираю через сино или разминаю вилкой. Добавляю 4 яйца и 300 мл молока. Хорошо взбиваю вилкой или венчиком до однородной массы. Солю по вкусу.

Сулугуни (250 г) натираю на крупной терке. Добавляю в творожную массу и перемешиваю. Лаваш (около 3-4 больших листов, всего 400 г) нарезаю или просто рву руками на средние куски, примерно 5×5 см.

В большую миску выкладываю нарезанный лаваш. Заливаю его творожно-сырной смесью и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек лаваша пропитался заливкой.

Форму для запекания (примерно 20×30 см) смазываю растительным маслом. Выкладываю в нее всю массу и разравниваю. Ставлю в разогретую до 180°C духовку.

Выпекаю 35-40 минут. Готовность определяю по аппетитной золотисто-коричневой корочке по краям и верху. Даю пирогу немного остыть и «схватиться» в форме (10-15 минут), затем нарезаю на порционные квадраты и подаю. Можно со сметаной.

