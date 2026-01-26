Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:36

Съедаются противнями: сосиски в слоеном тесте с беконом — пухлые и очень вкусные

Фото: D-NEWS.ru
Сосиски в слоеном тесте с сыром и беконом – хрустящий шедевр за 30 минут! Готовлю их именно так: беру пачку слоеного теста и добавляю простую, но очень вкусную начинку. В результате получаются ароматные, пухлые и румяные сосиски с хрустящей корочкой, тянущимся сыром и беконом. Отличный вариант для завтрака, быстрого перекуса или угощения к столу.

Ингредиенты: слоеное тесто дрожжевое — 400 г, сосиски — 500 г (10–12 шт.), плавленый сыр — 100 г, бекон — 120 г, яйцо — 1 шт. для смазки, горчица — 50 г, кетчуп — 50 г.

Тесто заранее разморозьте и раскатайте в пласт толщиной около 3–4 мм, затем нарежьте на полоски шириной примерно 2 см. Сосиски надрежьте вдоль, внутри распределите смесь кетчупа и горчицы, вложите кусочек сыра. Каждую сосиску оберните беконом, после чего аккуратно закрутите полоской слоеного теста по спирали. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку. Выпекайте около 20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Ранее мы делились рецептом большого драника с яичной начинкой. Хрустящий снаружи, нежный внутри.

Проверено редакцией
