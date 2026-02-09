Когда лень готовить, но надо, в ход идет этот рецепт: все нарезали, кинули на противень — и в духовку

Когда лень готовить, но надо, в ход идет этот рецепт: картошка с сосисками и помидорами под сметаной. Тут ничего трудного — все нарезали, кинули на противень и убрали в духовку.

При запекании все компоненты томятся в собственном соку: картошка становится мягкой и пропитывается ароматом сосисок и томатов, сосиски подрумяниваются, а помидоры отдают свою сочность, создавая легкий соус.

Для приготовления понадобится: 5 средних картофелин, 5 сосисок, 2 средних помидора, 4 ст. л. сметаны или майонеза, соль, специи. Картофель и помидоры нарежьте средними кубиками, сосиски — колечками. В миске смешайте картофель, сосиски и помидоры. Добавьте сметану, специи и соль. Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Переложите смесь в форму. Накройте форму фольгой. Запекайте 30–35 минут. Затем снимите фольгу, перемешайте содержимое и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки на картошке и полной ее мягкости.

