Салат на скорую руку, который я стесняюсь называть рецептом, но все просят добавки

Салат на скорую руку, который я стесняюсь называть рецептом, но все просят добавки

Слушай, я фанат простых салатов. Этот с курицей, маринованными огурцами и яйцом — один из самых любимых.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г, яйца куриные — 2 шт., огурцы маринованные — 200 г, лук репчатый — 1 шт., уксус 9% — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., майонез — по вкусу, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю куриное филе в подсоленной воде до готовности, даю остыть и разбираю на волокна. Тем временем варю яйца вкрутую. Лук режу полукольцами, мариную в смеси уксуса, сахара и соли минут на 10, чтобы ушла горечь.

Маринованные огурцы нарезаю соломкой, яйца тру на крупной терке. Самое классное — смешиваю все в глубокой миске: курицу, огурцы, лук, яйца. Заправляю майонезом, солю, перчу, сверху рублю свежую зелень. Все, можно наваливать в тарелку.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура — сказка: нежное филе хрустит в паре с огурцами, а майонезная заправка все связывает воедино. Меня удивило, что даже на второй день салат не растекся в кашу. Рекомендую подавать с ржаными гренками.