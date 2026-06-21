Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу

Расхватали еще горячим: хлеб с яйцами — завтрак и перекус, который затмит пиццу

Хлеб с яйцами — это сытный, ароматный и очень вкусный завтрак или перекус. Багет, залитый яично-томатной смесью с колбасой, зеленью и сыром, запекается до золотистой корочки, создавая идеальное сочетание хрустящего хлеба и нежной начинки. Можно готовить и в духовке, и на плите, но во втором случае не будет сырной корочки.

Для приготовления понадобится: 1 багет, 4 яйца, 2 помидора, 100 г колбасы или ветчины, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, пучок укропа, соль, перец. Багет нарежьте кружочками (толщиной 1,5-2 см), выложите в форму для запекания. В миске взбейте яйца, добавьте мелко нарезанные помидоры, колбасу, сметану, укроп, соль и перец. Залейте хлеб яичной смесью, распределите по поверхности. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить завтрак по этому рецепту. Оказалось, это прекрасная альтернатива пицце, бутербродам и омлету. Совет: добавьте в заливку 1 зубчик чеснока для аромата.

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