Открытый омлет фриттата с кабачками: завтрак по-итальянски из самых простых продуктов

Открытый омлет фриттата с кабачками — это один из вариантов итальянского завтрака из самых простых продуктов, который готовится на сковороде и не требует выпекания в духовке.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (200 г), 4 яйца, 50 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, оливковое масло, зелень.

Рецепт: кабачок нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте кабачок и жарьте 5 минут. Яйца взбейте с солью, перцем и тертым сыром. Залейте овощи яичной смесью, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до схватывания. Готовую фриттату посыпьте зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить фриттату с кабачками и отметила, что она одинаково хороша как в горячем, так и в холодном виде. Для легкой сладости в омлет можно дополнительно добавить мелко нарезанный болгарский перец.

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