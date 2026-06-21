Готовлю «Нежные кольца» с ванилью и корицей — «пряные ободки» к чаю: ароматнее пирожных и в два раза быстрее

Готовлю «Нежные кольца» с ванилью и корицей — «пряные ободки» к чаю: ароматнее пирожных и в два раза быстрее

Беру творог, яйцо, муку, ваниль и корицу — и за 20 минут на сковороде жарю «Нежные кольца», которые получаются ароматнее пирожных и в два раза быстрее. Тесто не требует длительного охлаждения, а колечки обжариваются до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие снаружи, мягкие и воздушные внутри кольца, с пряным ароматом ванили и корицы, которые идеально подходят к чаю или кофе.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирного, не сухого), 2 яйца, 1,5 стакана муки (примерно 200 г), 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 0,5 ч. ложки корицы, 0,5 ч. ложки соды (гашенной уксусом), щепотка соли, растительное масло для жарки.

В миске разотрите творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, корицей и солью. Добавьте муку и соду, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте на 10 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см, стаканом вырежьте круги, а в центре каждого сделайте отверстие (рюмкой). Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте колечки с двух сторон до румяной корочки по 1–2 минуты. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Нежные кольца» с ванилью и корицей. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с чаем. Кстати, вместо корицы можно добавить цедру лимона — получится свежий оттенок. Находка, а не рецепт!

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