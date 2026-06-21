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21 июня 2026 в 09:38

Вместо дрожжей — кефир и сода: через 12 минут «Нежные пышки» к чаю, лучше магазинных булочек

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, яйцо, муку и соду — и через 12 минут на столе гора «Нежных пышек», мягких как пух, румяных и ароматных. Никаких дрожжей, никакого долгого ожидания — только кефир, сода и пара минут на замес.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, пористые пышки с хрустящей золотистой корочкой и нежной сердцевиной, которые идеально подходят к чаю, кофе или просто с маслом.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (жирностью 3,2%), 1 яйцо, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соды (без горки), 500–600 г муки, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и сахар, хорошо взбейте венчиком.

Добавьте соду, перемешайте (сода погасится кислотой кефира). Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте и оставьте на 5–7 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1–1,5 см, нарежьте ромбиками или кружочками. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте пышки с двух сторон до золотистой корочки по 1–2 минуты. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой или полив сгущёнкой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Нежные пышки» на кефире. Даже те, кто не любит домашнюю выпечку, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо сахара можно добавить мёд — аромат станет ещё интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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