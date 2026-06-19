Забудьте о жирной пицце — кабачки с курицей заменят калорийную выпечку: и вместо ужина, и к чаю можно подать

Забудьте о жирной пицце — кабачки с курицей заменят калорийную выпечку: и вместо ужина, и к чаю можно подать

Лепешка из кабачков и куриного фарша — это низкокалорийная и полезная альтернатива жирной пицце. Блюдо получается сытным, но легким, и готовится быстро — отличный вариант для ужина или перекуса.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 400 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 помидора, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка), 1 ст. л. муки.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, посолите и присыпьте мукой. Куриный фарш смешайте с яйцом, специями и рубленой зеленью, выложите поверх кабачков, разровняйте.

Сверху выложите кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить эту лепешку из кабачков и фарша и дала совет: добавьте в фарш мелко нарезанный лук и чеснок для сочности.

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