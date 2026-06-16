Вода, мука да куркума — через 15 минут лепешки «Золотистые»: яркие как солнце, мягкие как пух

Вода, мука да куркума — через 15 минут лепешки «Золотистые»: яркие как солнце, мягкие как пух

Беру воду, муку и куркуму — за 15 минут жарю на сухой сковороде лепешки «Золотистые», которые выходят яркими, как солнце, и мягкими, как пух. Никаких дрожжей, никаких заморочек: просто замесила, раскатала и обжарила. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, с хрустящим краем и нежнейшей серединой, с золотистым оттенком куркумы и легким пряным ароматом — идеальны к чаю, супу или вместо хлеба.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка куркумы, 2 ст. ложки растительного масла (в тесто), масло для смазывания сковороды. В миске смешайте муку, соль и куркуму, влейте масло и теплую воду, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте пленкой, дайте отдохнуть 10 минут. Разделите на 6–8 шариков, раскатайте в тонкие лепешки. Разогрейте сковороду, смажьте слегка маслом. Обжарьте лепешки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Снимите, смажьте сливочным маслом, уложите стопкой под полотенце — они останутся мягкими. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти лепешки «Золотистые». Даже те, кто не любит возиться с тестом, оценили их простоту и вкус. Кстати, вместо куркумы можно добавить паприку — появится красивый красный оттенок и легкая сладость. Находка, а не рецепт!

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