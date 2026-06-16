Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 10:30

Вода, мука да куркума — через 15 минут лепешки «Золотистые»: яркие как солнце, мягкие как пух

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру воду, муку и куркуму — за 15 минут жарю на сухой сковороде лепешки «Золотистые», которые выходят яркими, как солнце, и мягкими, как пух. Никаких дрожжей, никаких заморочек: просто замесила, раскатала и обжарила. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, с хрустящим краем и нежнейшей серединой, с золотистым оттенком куркумы и легким пряным ароматом — идеальны к чаю, супу или вместо хлеба.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка куркумы, 2 ст. ложки растительного масла (в тесто), масло для смазывания сковороды. В миске смешайте муку, соль и куркуму, влейте масло и теплую воду, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте пленкой, дайте отдохнуть 10 минут. Разделите на 6–8 шариков, раскатайте в тонкие лепешки. Разогрейте сковороду, смажьте слегка маслом. Обжарьте лепешки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Снимите, смажьте сливочным маслом, уложите стопкой под полотенце — они останутся мягкими. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти лепешки «Золотистые». Даже те, кто не любит возиться с тестом, оценили их простоту и вкус. Кстати, вместо куркумы можно добавить паприку — появится красивый красный оттенок и легкая сладость. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кладу фарш на лаваш и выпекаю — через 25 минут уже подаю мясной пирог к чаю
Общество
Кладу фарш на лаваш и выпекаю — через 25 минут уже подаю мясной пирог к чаю
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Общество
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Копченая курочка, сыр и кукуруза — салат «Минутка»: гости уверены, что рецепт из ресторана
Общество
Копченая курочка, сыр и кукуруза — салат «Минутка»: гости уверены, что рецепт из ресторана
4 лучших рецепта сорбета — освежающий десерт проще мороженого
Семья и жизнь
4 лучших рецепта сорбета — освежающий десерт проще мороженого
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Общество
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
рецепты
кулинария
лепешки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В
Почему не работает Telegram сегодня, 16 июня: замедление, когда заблокируют
«Искандеры», БПЛА и сотни авиабомб подожгли Украину: удары 16 июня, цели
Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве
«Даже с VPN»: в России перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.