Два яйца, пучок лука, тонкий лаваш — через 5 минут хрустящие треугольники. Завтрак из серии «Хозяйка в отпуске»

Два яйца, пучок лука, тонкий лаваш — через 5 минут хрустящие треугольники. Завтрак из серии «Хозяйка в отпуске»

Беру тонкий лаваш, два яйца и пучок зеленого лука — за 5 минут жарю на сковороде хрустящие треугольные конвертики. Никакой возни с тестом, никакой раскатки: нарезал, завернул, обжарил. Получается обалденная вкуснятина: золотистая хрустящая корочка, а внутри — нежная яично-луковая начинка с ароматом летней зелени. Завтрак из серии «Хозяйка в отпуске» — быстро, сытно и очень вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 2 яйца, небольшой пучок зеленого лука, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Яйца отварите вкрутую (10 минут), остудите, очистите и мелко порубите. Зеленый лук тонко нарежьте. Смешайте яйца с луком, посолите, поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты 10 × 10 см. В центр каждого квадрата выложите начинку (примерно 1 ст. ложку). Сложите лаваш конвертиком или треугольником. Разогрейте сковороду с маслом, выложите конвертики швом вниз. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или просто так. Идеальный завтрак для тех, кто ценит минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти конвертики с яйцом и зеленым луком. Даже те, кто не любит яйца в запеченном виде, уплетали их с удовольствием. Кстати, вместо лаваша можно взять тортилью — получится мексиканский вариант. Находка, а не рецепт!

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