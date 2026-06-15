Беру банку горбуши, сыр и яйца — через 25 минут на столе рыбная запеканка: сочнее котлет и в два раза быстрее

Беру банку горбуши, сыр и яйца — через 25 минут на столе рыбная запеканка: сочнее котлет и в два раза быстрее

Беру банку горбуши, сыр и пару яиц — разминаю рыбу вилкой, смешиваю с тертым сыром и яйцами, добавляю ложку муки и запекаю в духовке 20 минут. Получается обалденная вкуснятина: золотистая сырная корочка, а внутри — нежные, сочные рыбные кусочки, которые тают во рту. Идеальный вариант, когда нужно быстро и сытно накормить семью.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной горбуши (в собственном соку), 100 г твердого сыра, 2 яйца, 1 ст. ложка муки (или манки), соль, перец, зелень по вкусу. Рыбу выложите в миску, разомните вилкой, удаляя крупные кости. Сыр натрите на мелкой терке. Смешайте рыбу, сыр, яйца, муку, соль и перец. Выложите массу в смазанную маслом форму. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим со сметаной или свежими овощами. Это блюдо выручает, когда в холодильнике пусто, а банка рыбных консервов всегда найдется.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту запеканку из горбуши. Даже те, кто равнодушен к рыбным консервам, просили добавки. Кстати, вместо муки можно добавить картофельное пюре — запеканка станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.