Три рецепта блинных лепешек, которые влюбляют с первого кусочка

Эти блинные лепешки с овощами, зеленью и вареньем станут вашими фаворитами

Три рецепта блинных лепешек, которые влюбляют с первого кусочка

Говорят, лепешку придумали раньше хлеба. Ее жарят, пекут и парят по всему миру — от узбекских тандырных лавашей до французских галет. Но есть особый вид — блинные лепешки. Тонкие, мягкие, с поджаристой корочкой, они занимают почетное место между блином и лепешкой, сочетая лучшее от обоих. Добавьте в тесто овощи, свежую зелень или необычное варенье — и на столе появится блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Блинные лепешки с кабачком, кинзой и сулугуни

Это грузинский способ приготовления: тесто замешивается на сыворотке с тертым кабачком — так называемый припек. Кабачок дает блинным лепешкам сочность, сулугуни — легкую соленость, а кинза — яркий аромат. Такое сочетание в русских кулинарных книгах почти не встречается, а зря.

Ингредиенты: мука пшеничная (150 г), мука кукурузная (50 г), сыворотка молочная (300 мл), яйцо (1 шт.), кабачок молодой тертый (150 г), сыр сулугуни тертый (100 г), кинза свежая (небольшой пучок), сода (0,5 ч. л.), соль и черный перец по вкусу, масло растительное (2 ст. л.).

Способ приготовления. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте оба вида муки с содой и солью. Взбейте яйцо с сывороткой, соедините с мучной смесью, добавьте кабачок, тертый сулугуни и мелко рубленую кинзу. Тесто должно напоминать густую сметану. Жарьте блинные лепешки на разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими.

Калорийность: ~165 ккал на 100 г.БЖУ: белки — 7,2 г, жиры — 8,1 г, углеводы — 17,4 г.

Польза: кабачок богат калием и витамином С, нормализует пищеварение.

Блинные лепешки «мисир» с чечевицей, шпинатом и луком-пореем

Мисир — так в Турции называют красную чечевицу, из которой делают начинки для тонких лепешек гозлеме. Это блинные лепешки, сложенные пополам с горячей начинкой из овощей и зелени внутри. Шпинат и лук-порей вместо привычного укропа — именно тот нетривиальный ход, который превращает обычный завтрак в нечто запоминающееся.

Ингредиенты для теста: мука (200 г), вода теплая (120 мл), масло оливковое (2 ст. л.), соль (0,5 ч. л.).

Ингредиенты для начинки: чечевица красная вареная (150 г), шпинат свежий (100 г), лук-порей (1 стебель), чеснок (1 зубчик), паприка копченая (0,5 ч. л.), масло оливковое (1 ст. л.), соль и перец по вкусу.

Способ приготовления. Замесите тугое эластичное тесто, накройте и оставьте на 20 минут. Шпинат и порей мелко нарубите, обжарьте с чесноком до мягкости, добавьте вареную чечевицу и копченую паприку, посолите. Тесто разделите на 4 части, каждую тонко раскатайте. На половину лепешки выложите начинку из овощей и зелени, накройте второй половиной и защипните края. Жарьте на сухой раскаленной сковороде по 2 минуты с каждой стороны до характерных подпалин.

Калорийность: ~158 ккал на 100 г.БЖУ: белки — 6,8 г, жиры — 4,9 г, углеводы — 22,3 г.

Польза: шпинат содержит лютеин для здоровья глаз и фолиевую кислоту.

Три рецепта блинных лепешек, которые влюбляют с первого кусочка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Блинные лепешки на ряженке с инжировым вареньем и тимьяном

Ряженка придает тесту мягкий карамельный привкус, а инжировое варенье с веточкой тимьяна — это сочетание, которое удивит даже тех, кто думал, что пробовал все. Тимьян в сладком блюде — прием провансальской кухни, незаслуженно забытый в домашней кулинарии. Такие блинные лепешки одинаково хороши и как десерт, и как сытный завтрак.

Ингредиенты: мука (180 г), ряженка (250 мл), яйцо (1 шт.), масло сливочное растопленное (30 г), сахар (1 ст. л.), сода (0,5 ч. л.), соль (щепотка), масло растительное (1 ст. л.).

Для подачи: варенье из инжира (4–5 ст. л.), тимьян свежий (несколько веточек), сметана или рикотта по желанию.

Способ приготовления. Взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте ряженку, добавьте соду — смесь слегка запенится. Введите растопленное масло, просейте муку и замесите тесто консистенции жидкой сметаны. Жарьте блинные лепешки на слегка смазанной сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Горячую лепешку смажьте инжировым вареньем, положите несколько листочков тимьяна. Подавайте со сметаной или рикоттой.

Калорийность: ~198 ккал на 100 г (с вареньем).БЖУ: белки — 4,9 г, жиры — 6,8 г, углеводы — 30,7 г.

Польза: ряженка мягче кефира действует на слизистую желудка, ее рекомендуют при гастрите с повышенной кислотностью.

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