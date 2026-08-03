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03 августа 2026 в 08:26

Чечевица, которая вкуснее мяса: мой фирменный рецепт с копченой паприкой и томатами в сотейнике — спасение, когда гречка и рис приелись

Фото: D-NEWS.ru
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Беру красную чечевицу, сочный болгарский перец, лук и чеснок — и за полчаса получаю роскошное горячее блюдо. Оно получается бархатистым, насыщенным, с легкой остринкой и копченым ароматом. Подаю просто с куском хрустящего хлеба — и тарелки пустеют моментально.

Ингредиенты

Красная чечевица — 700 г, болгарский перец — 1 шт., помидор — 1 шт., лук — 0,5 шт., чеснок — зубчик, копченая паприка — 5 ч. л., вода — 250 мл, соль — 3 щепотки, черный перец — 0,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., сушеный орегано — 5 веточек, свежая петрушка — 50 г, томатная паста — по желанию.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, чеснок и сладкий перец, обжариваю их прямо в сотейнике на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляю нарезанный кубиками помидор, томатную пасту для более насыщенного вкуса и всю копченую паприку — этот момент самый ароматный, специи раскрываются в масле просто волшебно.

Всыпаю промытую красную чечевицу, заливаю водой, солю и перчу, даю закипеть, а потом убавляю огонь до минимума. Тушу под крышкой около 15–20 минут, пока чечевица не впитает всю жидкость и не станет нежной и кремовой.

В самом конце добавляю рубленую петрушку — она дает свежесть, которая отлично оттеняет глубокий вкус копченой паприки. При подаче можно сбрызнуть каплей оливкового масла — и наслаждаться каждой ложкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, насколько рагу вышло самодостаточным — никакого мяса не просится, хотя я тот еще мясоед. Текстура получилась плотной, почти как у ризотто, а томаты дали приятную кислинку, которая разбудила все специи. Кстати, на следующий день из холодильника оно стало еще гуще и ароматнее — смело готовьте на два ужина.

Проверено редакцией
Общество
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чечевица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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