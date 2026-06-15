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15 июня 2026 в 11:35

Простокваша, мука да сода — через 25 минут лепешки «Кружевницы»: пористые, мягкие и нежные

Фото: D-NEWS.ru
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Беру простоквашу, муку да соду — и за 25 минут жарю лепешки «Кружевницы» без дрожжей и заморочек. Тесто поднимается пузырьками, лепешки получаются пористыми, мягкими и нежными, как деревенский хлеб. Сковорода, одна миска, никакой скалки. Получается обалденная вкуснятина: румяные «дырчатые» лепешки с хрустящей корочкой и тающим мякишем — идеальны к супу, салату или просто с маслом.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл простокваши (или кефира), 500 г муки (примерно), 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара (по желанию), 2 ст. ложки растительного масла в тесто и немного для жарки. В миске смешайте простоквашу, соль, сахар и соду. Сода начнет шипеть. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, не липнущее к рукам тесто. Добавьте масло, хорошо вымесите. Накройте полотенцем, оставьте на 5–10 минут (не ждите подъема). Разделите тесто на 6–8 частей. Каждую раскатайте в лепешку толщиной 3–5 мм. На сухой разогретой сковороде обжарьте лепешки по 1–2 минуты с каждой стороны до румяных пузырьков. Готовые смажьте сливочным маслом. Складывайте стопкой под полотенце — они останутся мягкими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала лепешки «Кружевницы». Даже те, кто не любит возиться с тестом, испекли их с удовольствием. Кстати, вместо простокваши можно взять ряженку — вкус станет сливочнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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