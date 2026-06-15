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15 июня 2026 в 10:30

Взбиваю овсянку с бананом и какао — пеку пирог «Сластена»: без яиц и масла, а нежнее брауни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру овсяные хлопья, спелый банан и какао — взбиваю в блендере и выпекаю пирог «Сластена» без яиц и масла. Никакой возни с тестом, всего 5 минут на замес и 25 минут в духовке. Получается обалденная вкуснятина: влажный, шоколадный, с натуральной сладостью банана — нежнее брауни и без грамма вредностей.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 стакана овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 спелых банана, 3 ст. ложки какао, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 100 мл воды или растительного молока, по желанию — горсть орехов или сухофруктов. Овсянку измельчите в блендере до муки. Добавьте бананы, какао, разрыхлитель, соль и воду. Взбивайте до однородного густого теста. При желании вмешайте рубленые орехи. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180°C 25–30 минут. Готовность проверьте спичкой. Пирог получается влажным, не пересушивайте его. Дайте остыть в форме, затем нарежьте. Подавайте с чаем, кофе или просто так. Это настоящая находка для веганов, поста и здорового питания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог «Сластена». Даже те, кто не любит овсянку, просили добавки. Кстати, вместо воды можно взять апельсиновый сок — появится цитрусовая нотка. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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